Σέρρες: Συναγερμός για εξαφάνιση ηλικιωμένου στην Ηράκλεια - Σε αναζήτηση η πυροσβεστική

Έρευνες πραγματοποιούν οι αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές στις Σέρρες για την ανεύρεση ενός ηλικιωμένου άνδρα από το χωριό Καλόκαστρο του δήμου Ηράκλειας.
Πρόκειται για έναν 85χρονο ο οποίος έφυγε από το σπίτι του νωρίς το πρωί της Παρασκευής (21/11). Η εξαφάνιση του έγινε αντιληπτή αργά το απόγευμα, οπότε ενημερώθηκε η αστυνομία και ξεκίνησε η αναζήτηση.
Στην έρευνα για τον εντοπισμό του 85χρονου συμμετέχουν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νιγρίτας καθώς και ένα πυροσβεστικό όχημα με δύο άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νιγρίτας, και αναμένεται να συνεχιστούν και να εντατικοποιηθούν αύριο με το πρώτο φως της ημέρας.
