Σφοδρή μετωπική σύγκρουση οχημάτων στη Λάρισα: Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση οχημάτων στη Λάρισα. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Τροχαίο στη Λάρισα
Μετωπική σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε απόψε το βράδυ της Δευτέρας στις 8.30 μ.μ. στη Λάρισα, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν σοβαρά και δύο πιο ελαφριά.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθήνας στο ύψος της Βιοκαρπέτ, ενώ σήμανε συναγερμός σε αστυνομία και ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο.

Τα τέσσερα τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία, καθώς στο οδόστρωμα έχουν πέσει λάδια, καθώς και καύσιμα μετά στην σφοδρή σύγκρουση η οποία έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Δύο τραυματίες σοβαρά και δύο σε πιο ελαφριά κατάσταση μεταφέρθηκαν στο ΓΝΛ

