Σφοδρό τροχαίο στην Αγία Παρασκευή: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας μοτοσικλετιστής

Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Παρασκευή, με βαριά τραυματία έναν μοτοσικλετιστή.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε επιχείρηση | Eurokinissi
Σφοδρό τροχαίο μεταξύ ενός ΙΧ και μίας μοτοσικλέτας στην Αγία Παρασκευή, στο ύψος του Σταυρού, έχει αφήσει βαριά τραυματία τον αναβάτη του δικύκλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα, μετά από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο στη διασταύρωση Μεσογείων και Λαυρίου, εξετράπη της πορείας της και έπεσε πάνω σε τρίτο όχημα, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή.

Επί τόπου βρίσκονται αστυνομικοί της Τροχαίας, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τις Αρχές να διερευνούν τα αίτια ου ατυχήματος.

