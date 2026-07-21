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Σφοδρή σύγκρουση στην Πειραιώς: ΙΧ έπεσε στον προφυλακτήρα φορτηγού - Ένας τραυματίας

Μία σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε προ λεπτών στην οδό Πειραιώς, με ένα ΙΧ να συγκρούεται υπό αδιευκρίνιστες προς στιγμή συνθήκες με το πίσω μέρος ενός φορτηγού.

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Το τροχαίο στην Πειραιώς
Το τροχαίο στην Πειραιώς | Orange Press
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Μία σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε προ λεπτών στην οδό Πειραιώς, με ένα ΙΧ να συγκρούεται υπό αδιευκρίνιστες προς στιγμή συνθήκες με το πίσω μέρος ενός φορτηγού, ενώ υπάρχει σύμφωνα με το Orange Press και ένας τραυματίας.

 

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