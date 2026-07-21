Σφοδρή σύγκρουση στην Πειραιώς: ΙΧ έπεσε στον προφυλακτήρα φορτηγού - Ένας τραυματίας

Μία σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε προ λεπτών στην οδό Πειραιώς, με ένα ΙΧ να συγκρούεται υπό αδιευκρίνιστες προς στιγμή συνθήκες με το πίσω μέρος ενός φορτηγού, ενώ υπάρχει σύμφωνα με το Orange Press και ένας τραυματίας.
- Αλέξανδρος Κοψιάλης: «Με σταύρωσε σαν τον Χριστό» - Η εξομολόγηση για γνωστό δημοσιογράφο
- Ήθελε ασβέστιο πάση θυσία: Βρετανίδα βγήκε έξω με τα εσώρουχα για να κλέψει το γάλα του γείτονα
- Ρόμπι Γουίλιαμς: Το στιγμιότυπο στο Μουντιάλ που προκάλεσε «θόρυβο» - Τι έπεσε από το στόμα του;
- «Έχουμε ελπίδες για την κούκλα;»: Τηλεθεατής έδειξε ενδιαφέρον για τη Βελίκα Καραβάλτσιου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.