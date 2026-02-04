Σία Κοσιώνη: Συνεχίζεται η νοσηλεία – Βελτίωση στην υγεία της

Η Σία Κοσιώνη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Οι γιατροί πραγματοποιούν καθημερινά εξετάσεις και επανεκτιμήσεις, ενώ συμπληρώνονται δύο εβδομάδες από την αιφνίδια εισαγωγή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένεται να λάβει εξιτήριο πριν από την Παρασκευή, παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες. Το ζήτημα συζητήθηκε και στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου ο Τάσος Τεργιάκης ξεκαθάρισε ότι οι αναφορές περί άμεσης εξόδου από το νοσοκομείο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Η περιπέτεια της δημοσιογράφου ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες, όταν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η διάγνωση έδειξε πνευμονιόκοκκο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Η έγκαιρη παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού αποδείχθηκε καθοριστική, συμβάλλοντας στη σταδιακή σταθεροποίηση της υγείας της.
