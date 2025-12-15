Σίκινος: Εντοπίστηκε σκελετός – Φόβοι ότι ανήκει σε Γαλλίδα τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί

Σοκαριστική εξέλιξη στη Σίκινο, όπου δύο κυνηγοί εντόπισαν τυχαία ανθρώπινο σκελετό σε δύσβατη και θαμνώδη περιοχή του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, ο σκελετός εκτιμάται ότι ανήκει σε μία από τις δύο Γαλλίδες τουρίστριες, ηλικίας 73 και 64 ετών, οι οποίες είχαν εξαφανιστεί τον Ιούνιο του 2024 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Η ταυτοποίηση προκύπτει από προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν δίπλα στη σορό, όπως πορτοφόλι και τσάντα. Παράλληλα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει νέα επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό της δεύτερης αγνοούμενης γυναίκας.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση το καλοκαίρι του 2024, με εκτεταμένες έρευνες που όμως δεν είχαν αποδώσει καρπούς.