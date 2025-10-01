Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα την Πέμπτη: Η αιτία βρίσκεται 2.000 χιλιόμετρα μακριά

Σημαντική πτώση αναμένεται να παρουσιάσει η θερμοκρασία την Πέμπτη 2/10, καθώς ο καιρός παρουσιάζει αστάθεια τις τελευταίες ημέρες.

Όπως εξηγεί το meteo.gr, το φθινόπωρο είναι μια μεταβατική εποχή για τα ατμοσφαιρικά συστήματα. Τα τελευταία χρόνια, η διάρκειά του μετατοπίζεται αργότερα μέσα στο έτος, εξαιτίας της συνεχούς ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Το φετινό φθινόπωρο έχει ξεκινήσει με καθυστέρηση φέτος, καθώς τον Σεπτέμβριο εκδηλώθηκαν ελάχιστες βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Ωστόσο, από τις αρχές Οκτωβρίου, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία παρουσιάζει σαφείς αλλαγές, με γρήγορες εναλλαγές του καιρού και σημαντικές βροχοπτώσεις.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 2/10 αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα. Η αιτία βρίσκεται περίπου 2.000 χιλιόμετρα βορειότερα· ένας ισχυρός αντικυκλώνας στη Βορειοανατολική Ευρώπη που επικράτησε στο τέλος Σεπτεμβρίου, δημιούργησε συνθήκες για χαμηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης.

Οι ψυχρές αέριες μάζες βρίσκοντας δίοδο προς την Κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσουν θερμότερες και πιο υγρές μάζες, οδηγώντας στη δημιουργία ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού με κατεύθυνση προς τη χώρα μας.

Είναι τόσο ασυνήθιστα ψυχρή για την εποχή η αέρια μάζα που πλησιάζει τα Βαλκάνια, που ελάχιστες φορές στο παρελθόν η θερμοκρασία υποχώρησε τόσο χαμηλά στη Βόρεια Ελλάδα, όσο προβλέπεται μεταξύ 3 και 4 Οκτωβρίου 2025. Πρόκειται για ένα ντόμινο ανωμαλιών στην ατμόσφαιρα που αναμένεται να οδηγήσει σε έντονα καιρικά φαινόμενα την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.