Το σημείο όπου η μοτοσικλέτα παρέσυρε την ανήλικη στη Λιοσίων – Την εγκατέλειψε ο οδηγός

Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη στην οδό Λιοσίων σήμερα το απόγευμα (17/4). Η κοπέλα, εισήχθη στο ΚΑΤ, σε σοβαρή κατάσταση.
Όπως φαίνεται και στο ντοκουμέντο του Orange Press Agency, η αστυνομία έχει φτάσει ήδη στο σημείο.
Αφού έγινε το συμβάν, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πέντε λεπτά έφτασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν το κορίτσι, βαριά τραυματισμένο.
Πώς έγινε η παράσυρση στη Λιοσίων
Το περιστατικό έγινε στις 17:45 κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς κέντρο, με τον ασυνείδητο οδηγό της μοτοσικλέτας να εγκαταλείπει την ανήλικη (15-16 ετών) και να διαφεύγει από το σημείο.
