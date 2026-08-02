Το σημείο της συντριβής του ενός ελικοπτέρου στην Ψάθα: Άμορφη μάζα το BELL

Βαρύς είναι ο φόρος αίματος από τη μάχη με τις φλόγες στην Ψάθα, καθώς δύο μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, δύο από τους τέσσερις συνολικά επιβαίνοντες -ένας Δανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής εναέριας κατάσβεσης- έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι άλλοι δύο διασώθηκαν φέροντας ελαφρά τραύματα.

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Σοκάρουν οι εικόνες από τη συντριβή

Το σημείο της συντριβής του ενός ελικοπτέρου στην Ψάθα | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι εικόνες που καταγράφονται από το σημείο της τραγωδίας προκαλούν σοκ, αποτυπώνοντας τη βιαιότητα της εναέριας πρόσκρουσης. Τα καβούκια των δύο ελικοπτέρων έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες σιδερικών.

Το ένα από τα ελικόπτερα κατέπεσε και συνετρίβη στην άκρη του δρόμου, με την άτρακτό του να έχει διαλυθεί ολοσχερώς και τα κομμάτια του στροφείου να έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη ακτίνα. Διαλυμένα εξαρτήματα, σπασμένα κρύσταλλα και καπνοί συνθέτουν ένα απόλυτα εφιαλτικό σκηνικό, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το μέτωπο της δασικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Αττικοβοιωτία.

Αμέσως μετά την πτώση σήμανε συναγερμός, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην περιοχή να κινητοποιούνται άμεσα. Ο εντοπισμός και η περισυλλογή των πληρωμάτων ολοκληρώθηκαν υπό τον συντονισμό του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο οποίος βρέθηκε στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Όπως ενημέρωσε επίσημα το ΕΚΑΒ, οι διασώστες παρέλαβαν από το σημείο δύο άτομα ελαφρά τραυματισμένα και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ).

Βίντεο από την στιγμή της σύγκρουσης

Παράλληλα, σε βίντεο καταγράφηκε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και η πτώση του ενός: