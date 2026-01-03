Σήμερα η πανσέληνος του Λύκου στον ουρανό: Πώς πήρε το όνομά της

Η πρώτη πανσέληνος κάθε χρονιάς εμφανίζεται τον Ιανουάριο και είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Λύκου» (Wolf Moon), σηματοδοτώντας την έναρξη του νέου σεληνιακού κύκλου.

Η φετινή πανσέληνος ξεχωρίζει, καθώς συνοδεύεται από ιδιαίτερο αστρονομικό ενδιαφέρον. Η Σελήνη θα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη Γη, γεγονός που την κατατάσσει στην κατηγορία της υπερπανσελήνου. Το φαινόμενο θα κορυφωθεί σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, όταν το φεγγάρι θα είναι πλήρως φωτισμένο.

Πανσέληνος του Λύκου: Από πού πήρε το όνομά της

Το όνομα «Φεγγάρι του Λύκου» προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, αλλά και από τις αφηγήσεις των πρώτων Ευρωπαίων αποίκων. Τον Ιανουάριο, όταν οι χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι κυριαρχούν, τα αλυχτίσματα των λύκων ακούγονταν συχνότερα κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς, οδηγώντας στη σύνδεση του ήχου με τη συγκεκριμένη πανσέληνο.

Σήμερα είναι γνωστό ότι οι λύκοι δεν αλυχτούν από πείνα ούτε «στρέφονται προς το φεγγάρι». Το αλύχτισμα αποτελεί βασικό τρόπο επικοινωνίας, βοηθά στον εντοπισμό της αγέλης, ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς και λειτουργεί ως μέσο οριοθέτησης της περιοχής τους.

