Η προθεσμία της 15ης Σεπτεμβρίου που είχαν δώσει στην κυβέρνηση οι δημοτικές αρχές Ηλιούπολης, Αργυρούπολης - Ελληνικού και Βύρωνα προκειμένου να υπάρξει δέσμευση για την κατασκευή της σήραγγας Ηλιούπολης έληξε. Με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό από τις 24 Ιουλίου, οι τρεις δήμαρχοι ζητούσαν σαφή απάντηση για το πότε θα εκκινήσει το έργο που θα περιορίσει την κίνηση προς τα νότια προάστια.

«Ζητήσαμε θεσμική συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για το ζήτημα της Αστικής Σήραγγας. Καμία απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Δώσαμε προθεσμία στους αρμοδίους. Καμία δέσμευση, κανένα χρονοδιάγραμμα. Μόνο αόριστες αναφορές σε ένα έργο θεμελιώδες για την ευρύτερη περιοχή, που αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση», αναφέρει σε μήνυμά του στα social media o Δήμαρχος Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρρόπουλος.

Όπως ανέφερε, προγραμματίζεται συγκέντρωση κατοίκων τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αναστάσεως. «Παράλληλα αποφασίζουμε την σύσταση Επιτροπής Αγώνα για την διεκδίκηση του Έργου της Αστικής Σήραγγας, καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες από τους δήμους μας εντάσσονται στο πλευρό μας με ουσιαστική συμμετοχή στον αγώνα αυτόν». Σύμφωνα με τον κ. Ψυρρόπουλο σύντομα θα ενταχθούν στην προσπάθεια οι Δήμοι Δάφνης-Υμηττού και Αγίου Δημητρίου.

Σήραγγα Ηλιούπολης: Γιατί δεν προχωρά η κατασκευή

Η κατασκευή στο Ελληνικό μίας «μικρής πολιτείας» καθιστά επιτακτική ανάγκη τη δημιουργία οδικών αξόνων που θα... σηκώσουν το επιπλέον βάρος των μετακινήσεων για κατοίκους, επισκέπτες και τα φορτηγά της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η σήραγγα Ηλιούπολης (μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων) θα αποτελέσει την επέκταση της Αττικής Οδού μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και είναι αναγκαία για να απορροφήσει την κίνηση. Η είσοδος του τούνελ θα βρίσκεται στο ύψος της Κατεχάκη και η κατάληξή του σε κάποιο κόμβο της Λ. Βουλιαγμένης.

Οι κατασκευαστικοί όμιλοι έχουν καταθέσει τη σχετική Πρότυπη Πρόταση, όμως δεν έχει υπάρξει ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς δεν έχει βρεθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, Νίκου Ταχιάου, τα έργα μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) έχουν εξαντληθεί, οπότε πιο λογική φαντάζει η επιλογή της παραχώρησης (οδικοί άξονες με διόδια). Στην ίδια σύμβαση παραχώρησης θα μπορούσαν να περιληφθούν και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο.