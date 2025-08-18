Σήραγγα Ηλιούπολης: Η... σιωπή της κυβέρνησης βγάζει στους δρόμους την τοπική κοινωνία

Από τον περασμένο Μάρτιο το Reader είχε επισημάνει τη σήραγγα Ηλιούπολης ως ένα από τα κρίσιμα οδικά έργα που έχουν «κολλήσει». Όχι επειδή δεν είναι «ώριμα», αλλά διότι αναζητούνται οι πόροι για τη χρηματοδότησή τους.

Καθώς προχωρούν τα έργα για την κατασκευή στο Ελληνικό μίας «μικρής πολιτείας», είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν οδικοί άξονες που θα... σηκώσουν το επιπλέον βάρος των μετακινήσεων για κατοίκους, επισκέπτες και τα φορτηγά της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η κατασκευή της σήραγγας Ηλιούπολης (μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων) θα αποτελέσει την επέκταση της Αττικής Οδού μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και είναι αναγκαία για να απορροφήσει την κίνηση.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος αναφέρει ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα καμία απάντηση από την κυβέρνηση σχετικά με την κοινή επιστολή της 24ης Ιουλίου των Δήμων Ηλιούπολης, Αργυρούπολης – Ελληνικού και Βύρωνα προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Απαιτούμε την επίσημη θέση για την εκκίνηση του έργου της υπόγειας σήραγγας. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και η Κυβέρνηση σιωπά. Οι Δήμοι Ηλιούπολης, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Βύρωνα μένουμε ενωμένοι. Προθεσμία: 15 Σεπτεμβρίου 2025! Εάν δεν δοθεί σαφής απάντηση, προχωράμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Κλείσιμο δρόμων, κίνημα πολιτών. Σε επαγρύπνηση όλοι οι δημότες!», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Ψυρρόπουλος.

Τι ζητούν οι τρεις Δήμοι

Τον περασμένο Ιούλιο πραγματοποιήθηκε κοινό διαδημοτικό συμβούλιο για την ανάδειξη του έργου της Αστικής Σήραγγας από τους Δήμους Ηλιούπολης, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Βύρωνα.

«Πρέπει να υπάρξει οδική θωράκιση, για να μην εγκλωβιστεί η Νότια Αθήνα σε ένα κυκλοφοριακό χάος με ανυπολόγιστες συνέπειες για την καθημερινότητα, την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η Αστική Σήραγγα αποτελεί ένα έργο ζωτικής σημασίας που θα διασφαλίσει τις επόμενες γενιές και θα εφαρμόσει τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Και όμως, η Πολιτεία παραμένει σιωπηλή. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον σχεδιασμό, καμία σαφής απάντηση για μελέτες, ούτε χρονοδιάγραμμα», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση των τριών Δήμων.

«Οι τρεις Δήμοι ζητάμε ξεκάθαρα:

Επίσημη ενημέρωση για το στάδιο σχεδιασμού του έργου.

Πρόσβαση στις υπάρχουσες μελέτες και το περιεχόμενό τους.

Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από τα συναρμόδια Υπουργεία.

Θεσμική συμμετοχή των Δήμων στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση του έργου.

Θέτουμε ως καταληκτική προθεσμία την 15η Σεπτεμβρίου 2025 για σαφή και τεκμηριωμένη απάντηση από την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, θα προχωρήσουμε σε κλιμακούμενες δράσεις:

Συμβολικό και ουσιαστικό κλείσιμο δρόμων,

Σύσταση οργανωμένου κινήματος πολιτών,

Πολιτική πίεση με όλα τα θεσμικά και κοινωνικά μέσα.

Δεν μπορεί οι τοπικές κοινωνίες να πληρώνουν το τίμημα με θόρυβο, ρύπανση και χάος στους δρόμους. Οι Δήμοι Ηλιούπολης, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Βύρωνα είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι και ξεκάθαροι. Η Περιφερειακή Οδός Υμηττού πρέπει να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλα μπαλώματα. Οι Δήμοι μας δεν είναι η αυλή των έργων, είναι οι καρδιές των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται και ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο. Μαζί στους αγώνες, δίνουμε τη μάχη που αξίζει στους δημότες και κατοίκους».



