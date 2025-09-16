Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Από 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα, παραπέμφθηκαν 4 - Τι έδειξε έγγραφο

Δεν ήταν η πρώτη φορά, που τον Αύγουστο, η Αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος ασχολήθηκε με τους μεγαλοκτηνοτρόφους των Τρικάλων με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο ίδιος κύκλος ανθρώπων είχε απασχολήσει τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2018 και το 2020, ωστόσο από τους 197 ελεγχόμενους, τελικά παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη μόλις τέσσερις -και στο τέλος απαλλάχθηκαν.

Ειδικότερα, ο έλεγχος της Αρχής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε μία έκθεση που ήταν έτοιμη από το 2018 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρει σχετικά ο ΑΝΤ1.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είχε γίνει τότε

Το 2018 υπήρχε μία καταγγελία για έλεγχο στα Τρίκαλα για έναν ευρύτατο κύκλο ανθρώπων που είχαν και πρόβατα και βοοειδή. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού αποτυπώθηκαν σε ένα έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο έμεινε προσχέδιο και κυκλοφορούσε ανάμεσα στον τότε διοικητή του Οργανισμού επί ΣΥΡΙΖΑ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δηλαδή, το έγγραφο δεν εστάλη ποτέ στις ανακριτικές Αρχές, ενώ το 2020, μόλις ανέλαβε ο κ. Βάρας, στις 9/1 πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο αυτό αποστέλλεται στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Τρικάλων.

Την ίδια ώρα, ο ΣΔΟΕ «μπήκε» στις έρευνες, καθώς διαπίστωσε ότι πολλοί απ' αυτούς που είχαν τα ζώα, δεν ζητούσαν καν επιδοτήσεις. Μάλιστα, στο σχετικό έγγραφο που ήρθε στη δημοσιότητα, αποτυπώνεται και η σχετική απόκκλιση.

«Α) Στις εκμεταλλεύσει των δύο εταιρειών θα έπρεπε βάσει των τηρούμενων στοιχείων στο ΟΠΣΚ, να ανευρίσκονται 1.220 βοειδή ενώ διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο 247, ποσοστο απόκλισης δηλαδή του 83%.

Β) Στις εκμεταλλεύσεις των τεσσάρων φυσικών προσώπων θα έπρεπε βάσει του ΟΠΣΚ, να ανευρίσκοναι 231 βοοειδή και δεν βρέθηκε κανένα, ποσοστό απόκλισης δηλαδή 100%»