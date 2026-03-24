Σκάνδαλο υποκλοπών: Ο ιδρυτής της Intellexa που καταδικάστηκε σχεδιάζει να ασκήσει έφεση

Ο ιδρυτής της εταιρείας παρακολούθησης Intellexa αποκάλυψε στο Reuters ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του από ελληνικό δικαστήριο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αναφορικά με το σκάνδαλο υποκλοπών.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, στις 26 Φεβρουαρίου, ελληνικό δικαστήριο καταδίκασε τον Ταλ Ντίλιαν της Intellexa και τρία ακόμη άτομα για πλημμεληματικές κατηγορίες, επιβάλλοντας τους ποινές φυλάκισης με αναστολή, εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσης.

«Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος», ανέφερε ο Ντίλιαν σε δήλωσή του που εστάλη στο Reuters.

«Πιστεύω ότι μια καταδίκη χωρίς αποδείξεις δεν συνιστά δικαιοσύνη, μπορεί να αποτελεί συγκάλυψη, ακόμη και έγκλημα. Θα προσφύγω σε εθνικούς και διεθνείς θεσμούς, ζητώντας ακόμη και την παρέμβαση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης» είπε.

Ακολούθως το Reuters σημειώνει ότι η υπόθεση, που στην Ελλάδα έχει ονομαστεί «σκάνδαλο Predator», αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες ενός οικονομικού δημοσιογράφου και ενός πολιτικού αρχηγού ότι παρακολουθούνται μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, βασικού προϊόντος κατασκοπείας της Intellexa.

Η υπόθεση eείχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του επικεφαλής της ΕΥΠ, καθώς και του επικεφαλής του γραφείου του πρωθυπουργού. Ίχνη του Predator εντοπίστηκαν σε δεκάδες κινητά τηλέφωνα, υπογραμμίζει η ίδια πηγή.

Η κυβέρνηση, η οποία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, άντεξε το 2023 πρότασης δυσπιστίας που κατατέθηκε για το ζήτημα.

Το 2024, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έθεσε στο αρχείο την υπόθεση σε ό,τι αφορά την ΕΥΠ, αλλά παρέπεμψε τέσσερις κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και τον Ντίλιαν, σε δίκη για πλημμεληματικές κατηγορίες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι δικαστικές αρχές χειρίζονται την υπόθεση, επαναλαμβάνοντας ότι το ανώτατο δικαστήριο έχει θέσει στο αρχείο το σκέλος που αφορά την εμπλοκή του κράτους.

Ο Ντίλιαν ανέφερε στη δήλωσή του ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης δεν συμφωνούν με την ανάλυση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ενώ δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να συνδέει τους κατηγορουμένους με τις αναφερόμενες «παρεμβάσεις» της ΕΥΠ.

Έχει επίσης υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η τεχνολογία παρακολούθησης πωλείται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και ότι την ευθύνη για τη νόμιμη χρήση της φέρουν οι ίδιες.