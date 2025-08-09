Σκιάθος: 17χρονη κατήγγειλε ότι τη βίασε 23χρονος τουρίστας

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε μία 17χρονη από τη Γερμανία στη Σκιάθο, αναφέροντας πως ένας 23χρονος από τη Σουηδία τη βίασε σε δωμάτιο βίλας το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (7/8).

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 23χρονος φερόμενος ως βιαστής στη Σκιάθο αρνείται τις κατηγορίες και θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του Ανακριτή.

Μεταξύ άλλων, ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι η παρέα της 17χρονης τον ακολούθησε στη βίλα που ανήκει σε φίλο του και έκαναν μαζί μπάνιο στην πισίνα. Λίγο αργότερα, σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζει ο νεαρός, πήγε μαζί με την ανήλικη σε ένα δωμάτιο για να κοιμηθούν χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε σωματική επαφή.

Σκιάθος: Το χρονικό της καταγγελίας

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν για το συμβάν στη Σκιάθο ότι η 17χρονη αρνήθηκε τόσο να υποβληθεί σε εξέταση DNA, όσο και να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Η ανήλικη, που βρέθηκε στη Σκιάθο για διακοπές με τις φίλες της, γνωρίστηκε με τον 23χρονο και την παρέα του σε μπαρ, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα βιασμού.

Μετά την καταγγελία, ο 23χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής από αστυνομικούς του ΑΤ Σκιάθου, καθώς η κοπέλα τους οδήγησε στη βίλα που έμενε.

Με πληροφορίες από gegonota.news.