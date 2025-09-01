Σκιάθος: Η στιγμή που τουρμπίνα αεροπλάνου εκτοξεύει βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα

«Αναβίωσε» για ακόμη ένα καλοκαίρι το τουριστικό «έθιμο» στη Σκιάθο, όπου τουρίστες μαζεύονται στην παραλία δίπλα από το αεροδρόμιο του νησιού, για να δουν από κοντά -συχνά χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες- την απογείωση και την προσγείωση αεροσκαφών.

Το φαινόμενο έχει γίνει συνήθεια για αρκετούς επισκέπτες, όμως δεν λείπουν τα απρόοπτα. Αυτή τη φορά, μια ομάδα τουριστών είδε τις αποσκευές της να εκτοξεύονται στη θάλασσα από την ισχύ των τουρμπίνων αεροπλάνου της Ryanair που ετοιμαζόταν να απογειωθεί, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η New York Post.

Σκιάθος: Τι αποτυπώνεται στο βίντεο

Στο επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό από τη Σκιάθο, αποτυπώνεται ο κόσμος να προσπαθεί να κρατηθεί από κάπου για να μην πέσει, καθώς ο κινητήρας του αεροπλάνου δημιουργεί «ρεύμα» ικανό να εκτοξεύσει και ανθρώπους.

Σε ένα χαρακτηριστικό καρέ φαίνεται τουρίστας να τρέχει μέσα στο νερό για να περισώσει τη βαλίτσα του που είχε καταλήξει στη θάλασσα.

Στη Σκιάθο, τα αεροπλάνα περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από παραλίες όπως τα «Ξυστά» στον Άγιο Στέφανο, λίγο πριν προσγειωθούν στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης». Οι εικόνες είναι θεαματικές, αποτελούν «δόλωμα» για βίντεο και φωτογραφίες, ωστόσο δεν παύουν να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για τους ανυποψίαστους τουρίστες.

Η πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος κόσμου, την ίδια στιγμή όμως εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια όσων επιλέγουν να βρεθούν σε τόσο μικρή απόσταση από τις μηχανές των αεροσκαφών.