Σκηνοθετημένος θάνατος στη Λακωνία: Μετέφεραν τη σορό για να κρύψουν το εργατικό δυστύχημα

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λακωνία η αποκάλυψη ότι ο θάνατος ενός 63χρονου εργάτη στις 12 Ιανουαρίου δεν ήταν αυτό που αρχικά φαινόταν. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του πατρικού του στους Μολάους, όμως οι πρώτες ενδείξεις δεν έπεισαν τον ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε ότι τα τραύματα δεν συμβάδιζαν με το σημείο όπου βρέθηκε.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι ο 63χρονος είχε πέσει από στέγη σπιτιού, την οποία επισκεύαζε μαζί με τον αδελφό του. Οι δύο άνδρες εργάζονταν για λογαριασμό εταιρείας που ανήκε στη σύζυγο του θύματος, χωρίς όμως ο 63χρονος να είναι δηλωμένος ως εργαζόμενος.

Η σκηνοθεσία της τελευταίας σκηνής

Όταν ο αδελφός του αντιλήφθηκε ότι ο 63χρονος είχε χάσει τη ζωή του, πανικοβλήθηκε. Προκειμένου –όπως ο ίδιος φέρεται να είπε– να προστατεύσει τη σύζυγο του θύματος από νομικές συνέπειες και πρόστιμα, μετέφερε το άψυχο σώμα σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, τοποθετώντας το στην αυλή του πατρικού τους. Έτσι προσπάθησε να δημιουργήσει την εικόνα ότι ο θάνατος συνέβη εκεί.

Συγγενείς σε σοκ: «Ένα λάθος από φόβο»

Συγγενείς και φίλοι δηλώνουν συγκλονισμένοι από τις αποκαλύψεις. Ο ανιψιός του θύματος παραδέχτηκε ότι ο πατέρας του ενήργησε μέσα στον πανικό: «Ήταν ένα λάθος από ανθρώπινο φόβο. Δεν σκέφτηκε καθαρά, πανικοβλήθηκε. Το πληρώνουμε κάθε μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας μιλούν για δύο αδέλφια ιδιαίτερα δεμένα. Μάλιστα, όπως λένε, ο 68χρονος είχε χαρίσει στον αδελφό του το σπίτι όπου διέμενε. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι μια τόσο αγαπημένη οικογένεια οδηγήθηκε σε μια τόσο ακραία πράξη συγκάλυψης.

Ο 68χρονος αδελφός και η 49χρονη σύζυγος του θύματος, η οποία ήταν και η εργοδότριά του, συνελήφθησαν. Ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Η τοπική κοινωνία παραμένει παγωμένη, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας και της απελπισίας που οδήγησε σε αυτή τη σκηνοθεσία.