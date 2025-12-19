Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στα μπλόκα: «Τους δρόμους τους κρατάει κλειστούς η κυβέρνηση»

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες στη Λάρισα, υλοποιώντας κατά γράμμα τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη των Σερρών.

Σήμερα, σκληραίνοντας τη στάση τους απέναντι στην κυβερνητική σιωπή, προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό παρακαμπτήριων οδών και συγκεκριμένα στα σημεία του Πλατυκάμπου και του Αχιλλείου.

​Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα, καθώς τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα, ωστόσο στέλνουν και μήνυμα καλής θέλησης ενόψει των εορτών.

​«Ανοίξτε τους δρόμους της ζωής μας»

​Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση εκπροσώπου των κτηνοτρόφων, ο οποίος περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί λόγω των ζωονόσων. «Ενάμιση χρόνο αναμένουμε. Δύο χιλιάδες και πλέον οικογένειες είναι άνεργες αυτή τη στιγμή, κατεστραμμένες από ευλογιά και πανώλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε πως «κάθε εβδομάδα βάζουμε 100 καινούργιους κτηνοτρόφους με ευλογιά στον λάκκο». Ο ίδιος κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει λύση «μέσα σε δύο ώρες», ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να κάνουν γιορτές στα σπίτια τους και όχι στους δρόμους.

​Άνοιγμα διοδίων και διανομή προϊόντων

​Τον τόνο των επόμενων κινήσεων έδωσε ο Θοδωρής Γεωργαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Μαγνησίας. Όπως ανακοίνωσε, αύριο οι αγρότες θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων, όπου θα μοιράσουν γεωργικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης στην κοινωνία.

​«Δεν μας κάλυψαν οι απαντήσεις της κυβέρνησης. Καλούμε εδώ και τώρα να απαντήσει στα αιτήματα αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων», σημείωσε ο κ. Γεωργαδάκης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο τη φιλοσοφία των μπλόκων: «Πραγματικά εμείς δεν έχουμε κλειστούς τους δρόμους, τους δρόμους τους κρατάει κλειστούς η κυβέρνηση».

​«Βήμα πίσω» για τα Χριστούγεννα – Παράπονα από τους αλιείς

​Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Περράκης, πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου και της Ομοσπονδίας Αλιέων Μαγνησίας, επιβεβαίωσε την πρόθεση των αγροτών να διευκολύνουν τους πολίτες τις ημέρες των εορτών. «Θα προτείνουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να διευκολύνουμε όλη την κοινωνία να δουλέψει και τον κόσμο να κάνει Χριστούγεννα», ανέφερε.

​Ωστόσο, ο κ. Περράκης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του κλάδου του, τονίζοντας πως παρά τις εξαγγελίες, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μέριμνα για τους ψαράδες: «Τους αλιείς τους περνάνε στο ντούκου», κατέληξε χαρακτηριστικά. ​Οι αγρότες αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου απόψε για να καθορίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους.