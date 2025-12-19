Όλη η Ελλάδα μπλόκα: Το αδιαχώρητο επικρατεί στα σύνορα - Ανοίγουν Σάββατο τα διόδια οι αγρότες

Σε πλήρη ανάπτυξη παραμένουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών ανά τη χώρα, με μπλόκα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και στα σύνορα, σε μία μάχη με την κυβερνητική αδιαλλαξία.

Την ίδια στιγμή, η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι έχει καλύψει, ως επί το πλέιστον, τα αιτήματα των αγροτών, και επικαλείται δημοσιονομική...δυσπραγία, τη στιγμή που οι παραγωγοί λένε ότι δεν έχουν εισακουστεί πραγματικά.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από τα 27 αιτήματα που έχουν καταθέσει οι αγρότες, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση, ενώ 7 δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.

Τα μπλόκα των αγροτών ανά την Ελλάδα

Στη Θεσσαλία, το μπλόκο της Νίκαιας παραμένει σημείο αναφοράς των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να προχωρούν σε χρονικά περιορισμένους αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων και στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου.

Στην Κεντρική Μακεδονία, ισχυρά μπλόκα έχουν στηθεί στα Μάλγαρα, με αποκλεισμό της ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα, στη Χαλκηδόνα στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, καθώς και στο Δερβένι, στην Εγνατία Οδό και την παλαιά εθνική Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Στη Δυτική Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον κόμβο της Μπάρας στην Εγνατία Οδό και διατηρούν ισχυρό μπλόκο στη Σιάτιστα, με ελεγχόμενους αποκλεισμούς και έμφαση στη διευκόλυνση Ι.Χ. και λεωφορείων κατά την εορταστική περίοδο.

Παράλληλα, έντονη είναι η παρουσία αγροτών και στα σύνορα. Στους Ευζώνους και στο Ορμένιο, έχει αποφασιστεί επ’ αόριστον αποκλεισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία, με εξαίρεση τα ευπαθή προϊόντα. Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Κήπων, έχει διακοπεί η είσοδος φορτηγών από την Τουρκία προς την Ελλάδα.

Άνοιξε ο Προμαχώνας – Ουρές από φορτηγά

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, άνοιξε ο Προμαχώνας για τα φορτηγά, όπως αποφάσισαν πριν από λίγο οι αγρότες, οι οποίοι στις 13:00 είχαν προχωρήσει στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού.

Στην περιοχή έχουν σχηματιστεί ουρές από φορτηγά.

Μητσοτάκης: Επικοινωνιακός πόλεμος κατά των αγροτών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, υποστηρίζοντας ωστόσο πως «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός κανένας μαξιμαλισμός που μας βγάζει εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου».

Τόνισε ακόμη, σε μία προσπάθεια να εκμεταλλευτεί κοινωνικά αντανακλαστικά, ότι τα παρατεταμένα μπλόκα προκαλούν σοβαρή επιβάρυνση και στην οικονομία, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών.

Ωστόσο, οι αγρότες έχουν ήδη ανακοινώσει πως από το Σάββατο, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων, όχι μόνο θα επιτρέπεται η διέλευση, αλλά θα ανοιχτούν και οι μπάρες των διοδίων κατά μήκους των μπλόκων, για την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των οδηγών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεταρρύθμιση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ, χαρακτηρίζοντάς την κρίσιμη για τη διασφάλιση αδιάβλητων επιδοτήσεων.

Όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, η εξυγίανση του συστήματος έχει ήδη οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς που έχουν πραγματική ανάγκη.

Τέλος, υπενθυμίζεται η δέσμευση για σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, σε μια προσπάθεια να δοθεί μακροπρόθεσμη απάντηση στα διαχρονικά προβλήματα της αγροτικής παραγωγής.