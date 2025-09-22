Και άλλη απεργός δίπλα στον Πάνο Ρούτσι: «Δεν είμαι συγγενής θύματος, αλλά το νιώθω προσωπικό το θέμα»

Τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ακολουθεί η Αναστασία Τσαλαμιδά από την Πάτρα για να εκφράσει την αλληλεγγύη της. Η ίδια μάλιστα δηλώνει ότι δεν είναι συγγενείς θύματος αλλά θεωρεί ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη στην υπόθεση των Τεμπών.

Η 60χρονη Αναστασία, δήλωσε από το Σύνταγμα: «Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος να του απαγορεύουν την εκταφή» σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι.

Η ίδια υποστηρίζει στο βίντεο που δημοσιεύει το Orange Press Agency, ότι η άρνηση των αρχών είναι νομικά αβάσιμη: «Έχω μελετήσει το θέμα και νομικά δεν στέκεται αυτό. Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι οικογενειακής αντιζηλίας, δεν μπορούν να του αρνηθούν την εκταφή. Έπρεπε να έχουν δώσει την άδεια και στον Ασλανίδη και στον Πάνο».

Η απόφασή της, όπως εξηγεί, πηγάζει από την ανάγκη για συμπαράσταση στον αγώνα του πατέρα που ζητά την εκταφή του γιου του. «Αυτό που έκανε ο κύριος Ρούτσι, δεν θα έπρεπε να μείνει μόνος του.

Επειδή παρακολουθώ στενά το θέμα των Τεμπών και έχω πάρα πολύ θυμό μέσα μου, θεώρησα ότι οφείλουμε να είμαστε δίπλα του».

Η κα Τσαλαμιδά, μητέρα ενός 20χρονου γιου, τονίζει πως δεν είναι συγγενής θύματος, αλλά νιώθει το θέμα προσωπικό: «Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη».

Ξεκαθαρίζει, τέλος, ότι δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με τον Πάνο Ρούτσι ή τον άλλο απεργό πείνας από το Αίγιο. «Όχι, όχι, χθες γνωριστήκαμε. Δεν είμαστε συνοδοιπόροι σε κάτι, παρά μόνο στον αγώνα αυτόν που κάνει, που είναι απόλυτα δίκαιος».