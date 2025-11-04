Σκότωσαν τον σκύλο ήρωα Echo που είχε βρει τη σορό του Μπάμπη στο Μεσολόγγι - Αιχμές για δηλητηρίαση

Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Δευτέρας (3/10) η είδηση του θανάτου του Echo, σκύλου της ομάδας AnubisUnit Colabside, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέλη της ομάδας άφησαν σαφείς αιχμές ότι ο θάνατος του τετράποδου διασώστη Echo δεν ήταν τυχαίος, ενώ οι πρώτες ενδείξεις «δείχνουν» πιθανή δηλητηρίαση. Όπως αναφέρουν, «τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει δελτίο Τύπου που θα αποκαλύπτει τον λόγο που μας αφαίρεσαν από τη ζωή τον Echo μας», αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Echo βρέθηκε νεκρός το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στον χώρο του εκπαιδευτηρίου της ομάδας, γεγονός που έχει προκαλέσει οργή και αποτροπιασμό στην κοινότητα των διασωστών και των εθελοντών.

Ποιος ήταν ο Echo

Ο Echo ήταν ένας Βελγικός Ποιμενικός της Εθελοντικής Ομάδας Anubis K9P, γνωστός για τη σημαντική του προσφορά σε αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Μεταξύ άλλων, είχε συμβάλει στον εντοπισμό της σορού του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε βαλτώδη περιοχή, τον Ιανουάριο του 2025. Είχε επίσης λάβει μέρος στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου Βασίλη Καλογήρου στη Λάρισα, με τη μητέρα του 31χρονου να τον ευχαριστεί δημόσια για την προσφορά του.

Διαβάστε ακόμα: Echo: Αυτός είναι ο εκπαιδευμένος σκύλος που εντόπισε τη σορό του Μπάμπη στο Μεσολόγγι

Τον Νοέμβριο του 2023, ο Echo είχε διακριθεί για τη συμμετοχή του στις επιχειρήσεις εντοπισμού του μαύρου κουτιού στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς και για τον εντοπισμό βιολογικού υλικού των θυμάτων, εννέα μήνες μετά το δυστύχημα.

Για τη σπουδαία προσφορά του στις επιχειρήσεις διάσωσης, του είχε απονεμηθεί τιμητικό βραβείο, αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη συμβολή του στις έρευνες και την αφοσίωσή του στο καθήκον.