Sky Express: Οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Οι πτήσεις της SKY Express πραγματοποιούνται κανονικά και κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus, δηλώνει σε σημερινή ανακοίνωση της η εταιρεία.

Σημειώνεται πως η Airbus ζήτησε από όλους τους πελάτες της που χρησιμοποιούν το λογισμικό που είναι ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία, «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις».