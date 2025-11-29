Μενού

Sky Express: Οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας μετά την οδηγία της Airbus που αφορά το λογισμικό των A320 αεροσκαφών.

Αεροσκάφος της Sky Express | Shutterstock
Οι πτήσεις της SKY Express πραγματοποιούνται κανονικά και κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus, δηλώνει σε σημερινή ανακοίνωση της η εταιρεία.

Σημειώνεται πως η Airbus ζήτησε από όλους τους πελάτες της που χρησιμοποιούν το λογισμικό που είναι ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία, «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις».

