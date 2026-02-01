Σμαραγδής για ταινία και ανδριάντα: «Ο Καποδίστριας παίρνει τη θέση που έπρεπε να έχει, του Εθνάρχη»

Μια ημέρα υψηλού συμβολισμού και ιστορικής μνήμης είναι η σημερινή (1/2) για τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, καθώς η πόλη αποδίδει τον μέγιστο φόρο τιμής στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια.

Σε μια λαμπρή τελετή, παρουσία πλήθους κόσμου, φορέων της ομογένειας και απογόνων του Κυβερνήτη, πραγματοποιούνται τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια, ενώ η κεντρική πλατεία του Δημαρχείου μετονομάζεται πλέον και επισήμως σε «Πλατεία Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια».

Σμαραγδής: «Μπαίνουμε σε διαδικασία να καταλάβουμε τη σημασία του για το μέλλον μας»

Παρών στην εκδήλωση είναι ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, ο οποίος τιμάται για την προσφορά του και το έργο του.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο κ. Σμαραγδής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την πρωτοβουλία του Δήμου, χαρακτηρίζοντάς την ως μια κίνηση αποκατάστασης της ιστορικής θέσης του Καποδίστρια στη συλλογική συνείδηση.

«Σήμερα γίνεται στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Εγκαθίσταται το άγαλμα του Καποδίστρια και η κεντρική πλατεία του Δήμου μετονομάζεται σε πλατεία Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια», δήλωσε ο σκηνοθέτης και τόνισε με έμφαση:

«Αυτό σημαίνει ότι παίρνει τη θέση που έπρεπε να έχει ο Καποδίστριας στη συνείδηση των Ελλήνων. Δηλαδή τη θέση του Εθνάρχη. Άρα, τιμάει το Δήμο που το κάνει αυτό και πιστεύω ότι μπαίνουμε σε καινούργιες διαδικασίες να καταλάβουμε τη σημασία του Καποδίστρια για τον ευρύτερο ελληνισμό και για το μέλλον των Ελλήνων».

Η απάντηση για την ταινία

Κληθείς να σχολιάσει τον «ντόρο» και τις συζητήσεις που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα γύρω από την ταινία του για τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο Γιάννης Σμαραγδής επέλεξε να απαντήσει λακωνικά και με νόημα, αποφεύγοντας τις εντάσεις:

«Εμείς θέλουμε αγάπη. Και την αγάπη την παίρνουνε όσοι θέλουνε να πάρουν αγάπη. Οι υπόλοιποι δεν μας ενδιαφέρουνε».

Η τελετή

Η επίσημη τελετή, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου, τελεί υπό την αιγίδα της Επτανησιακής Συνομοσπονδίας και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής. Συνδιοργανωτές είναι το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κεφαλλήνων & Ιθακησίων «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» και η Ιόνιος Πολιτιστική Ομοσπονδία Αμερικής.

Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης: «Ιστορική μέρα για τον Δήμο μας, πρότυπο ο Ιωάννης Καποδίστριας»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, έκανε λόγο για μια «ιστορική μέρα» για τον προσφυγικό δήμο, τονίζοντας πως πρόκειται για τον πρώτο ανδριάντα του Κυβερνήτη που τοποθετείται σε δήμο της Αττικής, αποτελώντας δωρεά της ομογένειας.

​«Πρότυπο ζωής για τα νέα παιδιά»

«Θεωρούμε ότι αποτελεί ένα πρότυπο, το οποίο όχι μόνο πολιτικά, αλλά και κοινωνικά πρέπει να ακολουθήσουμε ως στάση ζωής», τόνισε ο κ. Κωνσταντάτος, υπογραμμίζοντας την παιδαγωγική αξία της κίνησης: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό σήμερα, που συμβάλλουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο στο να στείλουμε ένα σήμα και ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στα νέα παιδιά, για το ποιον πρέπει να μιμούνται στη ζωή τους».

​Τιμή στον Γιάννη Σμαραγδή

Η εκδήλωση συνέπεσε χρονικά με την προβολή της ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή για τον Καποδίστρια, γεγονός που ο Δήμαρχος χαρακτήρισε ως ευτυχή συγκυρία. Στο πλαίσιο αυτό, ο γνωστός σκηνοθέτης ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης της πόλης.

​«Θα τον τιμήσουμε, θα μιλήσουμε για το έργο του, θα δείξουμε και ένα ντοκιμαντέρ και για τον ίδιο και για τον Καποδίστρια», ανέφερε ο Δήμαρχος, σημειώνοντας πως στην «ανθρώπινη και ζεστή», όπως τη χαρακτήρισε, εκδήλωση παρίσταται και η Ναταλία Καποδίστρια, η τελευταία απόγονος της ιστορικής οικογένειας.