Tελικά πόσο κόστισε και πόσα έβγαλε ο «Καποδίστριας»;

Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή έχει εξελιχθεί στο πιο εκρηκτικό πολιτισμικό γεγονός της χρονιάς. Όχι μόνο γιατί γεμίζει τις αίθουσες, αλλά γιατί έχει καταφέρει να διχάσει όσο λίγα ελληνικά φιλμ των τελευταίων δεκαετιών.

Το κοινό συρρέει μαζικά, δημιουργώντας sold out προβολές σε όλη τη χώρα, ενώ την ίδια στιγμή οι κριτικοί συγκρούονται δημόσια για το αν πρόκειται για μια συγκινητική κινηματογραφική προσέγγιση ή για μια υπερβολικά εξιδανικευμένη απεικόνιση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας.

Παρά τον θόρυβο, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Μέσα σε μόλις έναν μήνα προβολών, ο «Καποδίστριας» έχει ήδη φτάσει τα 700.081 εισιτήρια, με τα έσοδα να αγγίζουν τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Η παραγωγή, βέβαια, ήταν απαιτητική -το κόστος υπολογίζεται μεταξύ 6 και 7 εκατομμυρίων ευρώ - γεγονός που κάνει την εμπορική επιτυχία όχι απλώς ευχάριστη, αλλά αναγκαία για να «κλείσει» οικονομικά ο κύκλος της ταινίας.

Για τον Σμαραγδή, όμως, το στοίχημα είναι και προσωπικό. Με τον «El Greco» να παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά box office success stories, ο σκηνοθέτης βλέπει τώρα τον «Καποδίστρια» να πλησιάζει επικίνδυνα το δικό του ρεκόρ.

Αν η ταινία ξεπεράσει τις 800.000 εισιτήρια, θα σκαρφαλώσει στην πέμπτη θέση των πιο εμπορικών ελληνικών ταινιών όλων των εποχών -μια θέση που σήμερα ανήκει στον ίδιο. Και ο Σμαραγδής δεν το κρύβει: θέλει να ξεπεράσει τον εαυτό του.

Την ίδια στιγμή, η δημόσια συζήτηση γύρω από την ταινία έχει πάρει φωτιά. Υπάρχουν θεατές που μιλούν για μια εμπειρία που «ξυπνά την ιστορική συνείδηση» και άλλοι που βλέπουν μια αφήγηση υπερβολικά συναισθηματική, σχεδόν αγιογραφική. Αυτή η σύγκρουση - ανάμεσα στο συναίσθημα και την αυστηρή κριτική, ανάμεσα στην ανάγκη για εθνική αφήγηση και την απαίτηση για ιστορική ακρίβεια -έχει μετατρέψει τον «Καποδίστρια» σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ταινία: σε κοινωνικό φαινόμενο.