Τροχαίο ατύχημα με σχεδόν μετωπική σύγκρουση ανάμεσα σε βαν και ταξί σημειώθηκε γύρω στις 10:30 επί της Ευελπίδων.
Κατά την πρόσκρουση προκλήθηκαν πολύ σοβαρές φθορές στα δύο οχήματα, με το βαν να καταλήγει σε φανάρι.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη μία λωρίδα καθώς έχουν χυθεί και λάδια στο οδόστρωμα. Στο σημείο βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ.
