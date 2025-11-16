Μενού

Σμπαράλια έγινε ταξί στην Ευελπίδων ύστερα από μετωπική με βαν: Χύθηκαν λάδια στον δρόμο

Κατά την πρόσκρουση προκλήθηκαν πολύ σοβαρές φθορές στα δύο οχήματα, με το βαν να καταλήγει σε φανάρι.

Τροχαίο ατύχημα με σχεδόν μετωπική σύγκρουση ανάμεσα σε βαν και ταξί σημειώθηκε γύρω στις 10:30 επί της Ευελπίδων.

Κατά την πρόσκρουση προκλήθηκαν πολύ σοβαρές φθορές στα δύο οχήματα, με το βαν να καταλήγει σε φανάρι.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη μία λωρίδα καθώς έχουν χυθεί και λάδια στο οδόστρωμα. Στο σημείο βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ.

 

