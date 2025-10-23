Σοβαρά εργατικά ατυχήματα σε Ηράκλειο και Ερμιόνη: Σε νοσοκομεία οι εργαζόμενοι

Δύο νέα σοβαρά εργατικά ατυχήματα σημειώθηκαν αυτή τη φορά σε Ηράκλειο Κρήτης και Ερμιόνη, εμε αποτέλεσμα δύο εργαζόμενοι να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει το neakriti.gr, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού 52χρονου εργαζομένου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Πέμπτης, έπειτα από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε εργοστάσιο, λίγο μετά τον Άγιο Ιωάννη Χωστό, στον δρόμο προς Μαλάδες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άνδρας, 52 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά σε εργοστάσιο, όταν ράβδος καρφώθηκε στο μπράτσο του κατά τη διάρκεια εργασιών.

Όπως είπε ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Αρχιπύραρχος Μιχάλης Σεληνιωτάκης ο απεγκλωβισμός του χεριού του άνδρα από το μηχάνημα τροφοδοσίας ήταν μία δύσκολη επιχείρηση, καθώς ο άξονας που καρφώθηκε στο χέρι του άνδρα ήταν από μασίφ ξύλο, ενώ κρίσιμη ήταν η συνδρομή του γιατρού του ΕΚΑΒ σε κάθε στάδιο της διαδικασίας απεγκλωβισμού.

Πληροφορίες του neakriti.gr αναφέρουν ότι συνάδελφος του 52χρονου, μόλις αντιλήφθηκε ότι το μηχάνημα είχε «πιάσει» το χέρι του και τον τραβούσε, πρόλαβε και απενεργοποίησε το μηχάνημα πριν τραβήξει και άλλα μέρη του σώματος.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ με δύο ασθενοφόρα και γιατρό καθώς και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής (Α' Π.Σ.) και της ΕΜΑΚ, προκειμένου με ειδικό εξοπλισμό να κόψουν τον άξονα ώστε να καταστεί δυνατός ο απεγκλωβισμός του τραυματία και η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα και στην Ερμιόνη

Παράλληλα, σύμφωνα με το anagnostis.org, σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στη μαρίνα Ερμιόνης, στον Δήμο Ερμιονίδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκε σοβαρά ο χειριστής πλωτού γερανού που εκτελούσε εργασίες στο σημείο.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άτυχος χειριστής τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, όταν συρματόσχοινο του γερανού ταλαντώθηκε με δύναμη κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Άμεσα κλήθηκε βοήθεια και ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Άργους.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διακομιδής του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω φροντίδα.

Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ερμιόνης, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.