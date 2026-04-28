Σοβαρά ερωτήματα για τα αντανακλαστικά της ΕΛΑΣ στην υπόθεση του 89χρονου - Τα λάθη που έγιναν

Η ευκολία με την οποία ο 89χρονος δράστης, άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο κτίριο του Πρωτοδικείου στην οδό Λουκάρεως εγείρει ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας στα δημόσια κτίρια αλλά και για τα αντανακλαστικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναφορικά με την πρώτη επίθεση του ηλικιωμένου στο κτίριο του ΕΦΚΑ, υπάρχει το ελαφρυντικό της «δημόσιας υπηρεσίας», καθώς δεν προβλέπεται σωματικός έλεγχος σε όσους εισέρχονται και ο εκάστοτε φύλακας (security) δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί ότι ο 89χρονος είχε καραμπίνα.

Ωστόσο, η απόδοση ευθυνών αλλάζει στην περίπτωση του Πρωτοδικείου. Αρχικά, όπως επισημαίνει η Μίνα Καραμήτρου στο Open, το σημείο είναι αστυνομοκρατούμενο και πραγματοποιούνται συνεχείς περιπολίες, καθώς και πολλές δίκες με δράστες που έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν. Συγκεκριμένα, εντός του Πρωτοδικείου υπάρχει δικαστική αστυνομία, ενώ περιμετρικά των δικαστηρίων υπάρχει έντονη αστυνόμευση.

Το λάθος που φέρεται να έγινε είναι ότι δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί από το εξωτερικό δίκτυο αστυνόμευσης και διέφυγε «ανενόχλητος» με όχημα ταξί, προκειμένου να «δραπετεύσει» στην Πάτρα.

Το στοιχείο - κλειδί που οδήγησε στην σύλληψη του 89χρονου

Αν και τα κενά ασφαλείας είναι αισθητά, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε στην περιοχή της Πάτρας από την Ελληνική Αστυνομία. Το στοιχείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του, ήταν η βαλίτσα η οποία βρέθηκε στο ταξί που κάλεσε.

Οι αρχές, όταν εντόπισαν τη βαλίτσα του δράστη βρήκαν μέσα:

τα έγγραφα από τα οποία προέκυπτε ότι θα έφευγε από τη χώρα με προορισμό το Στρασβούργο

από τα οποία προέκυπτε ότι θα έφευγε από τη χώρα με προορισμό το Στρασβούργο διαβατήριο , το οποίο κίνησε υποψίες για ταξίδι εκτός ΕΕ

, το οποίο κίνησε υποψίες για ταξίδι εκτός ΕΕ αποκόμματα εφημερίδων με κομματικό περιεχόμενο, τα οποία κίνησαν υποψίες για επίθεση σε ΜΜΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο 89χρονος είπε στον οδηγό ταξί ότι θα του δώσει 200 ευρώ για να τον πάει στην Πάτρα, και εκείνος απευθύνθηκε στην αστυνομία, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση εντοπισμού.

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Λουκάρεως: Η στιγμή της σύλληψης του ηλικιωμένου δράστη

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε και συνελήφθη έξω από ξενοδοχείο, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ντοπίστηκε και συνελήφθη στην Πάτρα, μετά από 6 ώρες.

Πάνω του, έφερε ένα 38άρι γεμάτο περίστροφο. Η μετάβασή του στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε με μισθωμένο ραδιοταξί (κατόπιν ραντεβού), έναντι του ποσού των 200 ευρώ.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν περί τις 10:00 το πρωί της Τρίτης (28/4), όταν ο ηλικιωμένος άνδρας έφτασε στον ΕΦΚΑ επί της οδού Βενιζέλου και Αντιστάσεως, δίπλα στην Πειραιώς, και ανέβηκε μέχρι και τον τέταρτο όροφο.

Εκεί, έβγαλε την καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν υπάλληλο, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο.

Πριν φτάσει η αστυνομία, ο 89χρονος επιβιβάστηκε σε ταξί και μετέβη στην οδό Λουκάρεως, όπου και μπήκε στα γραφεία του Εφετείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, είχε κρύψει την καραμπίνα, η οποία είναι τροποποιημένη, κάτω από ένα μακρύ πανωφόρι.

Εκεί, μπήκε στα γραφεία και άνοιξε ξανά πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις γυναίκες.Κατά την επίθεσή του, και στους δύο χώρους που έδρασε, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, δεν υπήρχε έλεγχος μετάλλων ούτε αστυνομία εκείνη την ώρα.