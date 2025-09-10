Σοβαρά τραυματίας ο 13χρονος μετά την άγρια επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Τα ενδεχόμενα κίνητρα

Μετά από το ιδιαίτερα σκληρό περιστατικό ανήλικης βίας που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, ο 13χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση αγνώστων με λοστούς, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως μεταφέρει το MEGA, το περιστατικό έλαβε χώρα στο πάρκο των Αγίων Θεοδώρων στις Συκιές Θεσσαλονίκης, με τον τόπο του εγκλήματος να φέρει ακόμα τα σημάδια της σκληρής επίθεσης, με τις κηλίδες από αίμα ακόμα στο δάπεδο.

Ο 13χρονος θα συναντιόταν δύο φίλους του στον υπαίθριο χώρο, που απείχε μόλις λίγα λεπτά από το σπίτι συγγενικού του προσώπου, όταν ξαφνικά δέχτηκε επίθεση με σιδερόβεργες και λοστούς από κουκουλοφόρους.

Θεσσαλονίκη: Σοβαρή η κατάσταση του 13χρονου

Ο 13χρονος υπέφερε βαριά τραύματα στο κεφάλι από την επίθεση, για τα οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργείο.

Μάρτυρας κάνει λόγο για ένα γκρουπ έως και 15 ατόμων, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο τόσο γρήγορα όσο εξαφανίστηκαν, επιτιθέμενοι κατά των ανήλικων με σίδερα και ξύλα.

Οι δύο φίλοι του νεαρού κατάφεραν να τρέξουν για να ξεφύγουν από το ανεξήγητο μένος των δραστών, αλλά ο 13χρονος δεν ήταν τόσο τυχερός. Σύμφωνα με άλλες αναφορές, λεπτά πριν την έφοδο των κουκουλοφόρων, είχε συνομιλήσει με μία παρέα από κοπέλες.

Οι γονείς του από τη μεριά τους δηλώνουν σοκαρισμένοι, τη στιγμή που οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλάβει έναν 18χρονο ως ύποπτο.