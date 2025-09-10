Δίωξη για δωροληψία στον διευθυντή του Ιπποκράτειου: Τα ίδια έκανε και ο προκάτοχός του

Ποινική δίωξη για δωροληψία άσκησε ο εισαγγελέας στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη ε' αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, μετά από καταγγελία συζύγου ασθενούς.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για να δικαστεί. Ο καρδιοχειρουργός φέρεται να ζητούσε φακελάκι από 3.000 έως 5.000 ευρώ, προκειμένου να χειρουργήσει τον ασθενή και στην συνέχεια να τον έχει υπό την επίβλεψη του.

Η σχετική καταγγελία έγινε στη διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας, έτσι οι «Αδιάφθοροι» εισέβαλαν στο γραφείο του συγκεκριμένου γιατρού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες τον συνέλαβαν.

Διευθυντής Ιπποκράτειου - Στα «βήματα» του προκατόχου του

Ο εν λόγω μεγαλογιατρός βρέθηκε με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα και 1.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα, που δεν ήταν προσημειωμένα, στην κατοχή του, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε έρευνα και στο σπίτι του.

Βίντεο που έφερε στο φως το Live News, του Mega, δείχνει γιατρό να δέχεται φακελάκι εντός νοσοκομείου.

Ο προκάτοχος του διευθυντή του νοσοκομείου, ζητούσε τα χρηματικά ποσά το 2021. Μάλιστα, κατάφερε με τα «φακελάκια» μόνο από πέντε περιπτώσεις που ταυτοποιήθηκαν, να αποσπάσει 1.600 ευρώ.

Ο γιατρός είχε ξεκαθαρίσει ότι αν δεν πληρωνόταν, δεν θα έμπαινε στο χειρουργείο. Στο ντοκουμέντο φαίνεται να βάζει το φακελάκι είτε στο γραφείο του είτε στην τσέπη του.

Μετά από έρευνα στο σπίτι του, οι αρχές βρήκαν τότε 54.350 ευρώ.