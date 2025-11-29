Σοβαρές αποκαλύψεις για τον θάνατο φοιτητή από κολώνα στη Λάρισα: Γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα

«Όταν υπάρχει ατιμωρησία υπάρχει κίνδυνος επανάληψης του αδικήματος», Cesare Beccaria.

Αυτός ήταν ο Νικόλας. Ένα παιδί που όλοι όσοι τον γνώριζαν θα ήθελαν να ήταν γιός τους ή έστω φίλος τους.

Αγαπούσε τους ανθρώπους και όταν χαμογελούσε φώτιζε ο κόσμος ολάκερος. Ο Νικόλας σπούδαζε στην Λάρισα. Ήταν τριτοετής και άριστος φοιτητής.

Το χρονικό

Το πρωινό της 20ης Φεβρουαρίου του 2022 ο Νικόλας έχοντας διασκεδάσει με τους φίλους του επέστρεφε στο σπίτι του. Περνώντας πεζός μπροστά από ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, κατέρρευσε μια κολώνα πάνω του προκαλώντας του κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στην καρδιά της Λάρισας.

Έναν χρόνο μετά τον σεισμό.

Χωρίς να υπάρχει καμία πινακίδα που να ενημερώνει τους πεζούς για την επικινδυνότητα του κτιρίου.

Χωρίς κανένα προστατευτικό.

Σχεδόν 4 χρόνια μετά, διεξήχθη η δίκη.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και την πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης 2 ετών και 2 μηνών για τον πρώτο και 20 μηνών για τη δεύτερη, αμφότερες με τριετή αναστολή.

Θα μπορούσε να προβλεφθεί ο κίνδυνος; Μήπως κάποιοι γνώριζαν και δεν έκαναν κάτι;

Αν ήξεραν πως υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει η κολώνα ή άλλο τμήμα του ετοιμόρροπου ακινήτου και δεν έκαναν κάτι, τότε γιατί δεν αντιμετώπισαν την κακουργηματικού βαθμού κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο;

Η φωτογραφία ντοκουμέντο αποδεικνύει πως η κολώνα είχε πάρει κλίση μήνες πριν …

Η κολώνα που κατέρρευσε



Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί πως δεν γνώρισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες –που θα όφειλαν– την επικινδυνότητα του κτιρίου.

Γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα

Και όμως, αποκαλύπτουμε πως πολίτες κατέθεσαν στις αρχές πολλές φορές πως ήταν θέμα χρόνου να προκληθεί εκεί ένα ατύχημα ίσως και δυστύχημα.



«Είχα υποβάλλει στην Πολεδομία Λάρισας την καταγγελία μου προφορικά. Τους είπα πως υπήρχε τοιχίο παλιάς οικίας, το οποίο ήταν έτοιμο να πέσει. Μάλιστα στις 8/2/2022 παρατήρησα μια κολώνα του τοιχίου να είναι γερμένη προς το μέρος του πεζοδρομίου, έτοιμη να γκρεμιστεί. Έβγαλα φωτογραφία. Την επόμενη μέρα πήγα στην Πολεοδομία εγώ ο ίδιος. Ο υπάλληλος μου είπε ότι «γνωρίζουμε το περιστατικό, μας έχουν πάρει κι άλλοι τηλέφωνο και θα επιληφθούμε».



«Μένω τα τελευταία 10 χρόνια απέναντι από το συγκεκριμένο σπίτι. Η μάντρα του είναι έτοιμη να καταρρεύσει. Έχω κάνει πολλές καταγγελίες στον Δήμο Λάρισας και στην Πολεοδομία για την επικινδυνότητα του κτιρίου χωρίς να μου απαντήσουν ή να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα».



«Το φθινόπωρο του έτους 2020 επικοινώνησα τηλεφωνικώς με την Πολεοδομία του δήμου Λαρισαίων και τους ανέφερα ότι ο αυλόγυρος του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού εμφανίζει σημάδια έντονης φθοράς καθώς όπως διαπίστωσα κάποια τούβλα είχαν αποκολληθεί από την περίφραξη και είχαν πέσει στο πεζοδρόμιο. Η υπάλληλος μου είπε πως ήταν σε γνώση της υπηρεσίας.»



Ο δικηγόρος της οικογένειας του Νικόλα δήλωσε στο Reader.gr

«Η οικογένεια του Νικολάου Μπιτσάκη ζήτησε αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμέλημα σε κακούργημα, επειδή συνέτρεχαν όλες οι προϋποθέσεις αναβάθμισης προκειμένου να προσλάβει η υπόθεση τις πραγματικές της διαστάσεις. Το δικαιολογημένο αίτημα των γονέων απορρίφθηκε από το Δικαστήριο, με αποτέλεσμα στους υπαίτιους του θανάτου του φοιτητή να επιβληθούν ποινές – χάδια, ελάχιστων μηνών φυλάκισης που και αυτές έχουν ανασταλεί και δεν πρόκειται να εκτιθούν από τους καταδικασμένους σε πρώτο βαθμό.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, κατά τους γονείς του άδικα θανόντος φοιτητή, Νικόλα Μπιτσάκη, η δικαιοσύνη δεν στάθηκε στο ύψος της και ο αδικοχαμένος νέος δεν δικαιώθηκε. Οι γονείς του Νικόλα διαμαρτύρονται για την δικαστική απόφαση, γιατί μέσω αυτής δεν τιμωρήθηκαν οι υπαίτιοι της θανάτωσης του παιδιού τους. Δηλώνουν όμως ότι θα συνεχίσουν μέχρι να δικαιωθεί η μνήμη του 22χρονου Νικόλα, που έφυγε άδικα από την ζωή, εξ αιτίας της εγκληματικής αδιαφορίας υπευθύνων. Εμμανουήλ Ι. Παπαδάκης».



Τι ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι



Η προϊσταμένη της Πολεοδομίας υποστήριξε μεταξύ άλλων πως από την στιγμή που δεν υπήρχε έγγραφη καταγγελία δεν έλαβε γνώση. Ενώ επέρριψε ευθύνες στον ιδιοκτήτη του ακινήτου αναφέροντας το σχετικό άρθρο του κώδικα βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας «Οι κύριοι , νομείς ή επικαρπωτές κτιρίων οφείλουν να τα διατηρούν σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο ανθρώπων ή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία…»



Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν δίστασε να επιρρίψει την ευθύνη του θανάσιμου τραυματισμού του στον ίδιο τον θανόντα. «Το περιστατικό που έλαβε χώρα την 20/2/22 και ώρα 07.20 το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Ν.Μ. οφειλόταν στην συμπεριφορά του θανόντος αλλά και στην κατάσταση που είχε αυτός περιέλθει καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος...».



Ναι μεν ένοχοι, αλλά με αναστολή και οι δύο. Και ο τάφος του Νικόλα είναι ο μοναδικός τάφος που φωτίζεται καθώς εκεί μένουν οι γονείς του, καθώς δεν έχουν άλλο παιδί, ούτε κάπου αλλού να πάνε…