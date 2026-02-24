Μενού

Σοβαρή καραμπόλα κοντά στη Χαλυβουργική: Σφοδρό τροχαίο με 7 αυτοκίνητα

Κίνηση στην ΕΟ Αθηνών - Κορίνθου
Κίνηση στην ΕΟ Αθηνών - Κορίνθου | Eurokinissi
Σφοδρό τροχαίο ατύχημα, συγκεκριμένα μία καραμπόλα που ενέπλεξε επτά αυτοκίνητα, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (24/2) στην ΕΟ Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος της Χαλυβουργικής στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η καραμπόλα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς χωρίς κάποιον τραυματισμό, σύμφωνα με πληροφορίες της Τροχαίας.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, η οποία απομάκρυνε τα οχήματα. Λόγω του σοβαρού ατυχήματος, στην περιοχή επικρατεί αυτή την ώρα κυκλοφοριακή συμφόρηση.
 

