Σοβαρή καταγγελία: Οικιακή βοηθός φέρεται να κακοποιούσε άγρια 98χρονο

Τη φρίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι στη Χίο έζησε ένας ηλικιωμένος με άνοια, ο οποίος φέρεται να κακοποιήθηκε από την οικιακή βοηθό που τόν φρόντιζε.
Σύμφωνα με την εκπομπή Live News του Mega, η οικιακή βοηθός κατηγορείται ότι ξερίζωνε τα μαλλιά του 98χρονου, ο οποίος έφυγε πριν λίγο διάστημα από τη ζωή, ενώ ού τραβούσε το αυτί, τού έδενε τα χέρια και τού έκλεινε το στόμα με τη βία.
Παρά τα όσα υποστήριξε η 70χρονη οικιακή βοηθός, οι κάμερες κατέγραψαν τις πράξεις της για έναν ολόκληρο μήνα, με την οικογένεια να καταθέτει μήνυση σε βάρος της οικιακής βοηθού.
Ωστόσο η οικιακή βοηθός αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, γεγονός που εξόργισε τους οικείους, οι οποίοι αναφέρουν ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη οικιακή βοηθός καταγγέλλεται για βάναυση συμπεριφορά σε βάρος ηλικιωμένων ανθρώπων.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.