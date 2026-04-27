Σοβαρή καταγγελία: Οικιακή βοηθός φέρεται να κακοποιούσε άγρια 98χρονο

Τη φρίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι στη Χίο έζησε ένας ηλικιωμένος με άνοια, ο οποίος φέρεται να κακοποιήθηκε από την οικιακή βοηθό που τόν φρόντιζε.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News του Mega, η οικιακή βοηθός κατηγορείται ότι ξερίζωνε τα μαλλιά του 98χρονου, ο οποίος έφυγε πριν λίγο διάστημα από τη ζωή, ενώ ού τραβούσε το αυτί, τού έδενε τα χέρια και τού έκλεινε το στόμα με τη βία.

Παρά τα όσα υποστήριξε η 70χρονη οικιακή βοηθός, οι κάμερες κατέγραψαν τις πράξεις της για έναν ολόκληρο μήνα, με την οικογένεια να καταθέτει μήνυση σε βάρος της οικιακής βοηθού.

Ωστόσο η οικιακή βοηθός αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, γεγονός που εξόργισε τους οικείους, οι οποίοι αναφέρουν ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη οικιακή βοηθός καταγγέλλεται για βάναυση συμπεριφορά σε βάρος ηλικιωμένων ανθρώπων.