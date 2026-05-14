Σοβαρή καταγγελία στη Θεσσαλονίκη: Νοσηλευτής φέρεται να κακοποίησε 16χρονο κατά την εισαγωγή του

Νοσοκομείο
Νοσηλευτής φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος 16χρονου κατά τη διαδικασία σωματικού ελέγχου, πριν την εισαγωγή του για νοσηλεία σε συγκεκριμένο ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η μητέρα του ανήλικου, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα (13/5), στην παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου της συμπρωτεύουσας.

Η καταγγέλλουσα έκανε μήνυση, αναφέροντας ότι εντόπισε σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού της, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ, μεταφέρει το ΣΚΑΙ.

Ο 47χρονος νοσηλευτής συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και παραπέμφθηκε να δικαστεί για απλή σωματική βλάβη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
 

