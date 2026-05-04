Σοβαρή συμπλοκή νεαρών στη Νέα Φιλαδέλφεια: Στο νοσοκομείο ένας 17χρονος - Συνελήφθησαν δύο άτομα

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο νεαρών ατόμων, για σοβαρή επίθεση σε βάρος τριών ατόμων στην Νέα Φιλαδέλφεια - Ένας 17χρονος βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Αστυνομία | EUROKINISSI/ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Νέο περιστατικό συμπλοκής νεαρών έλαβε χώρα αυτή τη φορά στην Νέα Φιλαδέλφεια το περασμένο Σάββατο (2/4), όταν δύο άτομα, 25 και 26 ετών, επιτέθηκαν σε τρία άτομα, ένα εκ των οποίων ανήλικο, με πληροφορίες να λένε πως η αφορμή της επίθεσης είναι ασήμαντος.

Σύμφωνα με καταγγελίες, ο 25χρονος φερόμενος δράστης επιτέθηκε με γροθιές σε βάρος δύο κοριτσιών, 20 και 23 ετών, αλλά και ενός 17χρονου αγοριού. Μάλιστα, ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στην άνω γνάθο και μώλωπες.

Οι δύο νεαροί που εμπλέκονται στην επίθεση συνελήφθησαν από τις Αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και υπόθαλψη.

 

