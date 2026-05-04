Νέο περιστατικό συμπλοκής νεαρών έλαβε χώρα αυτή τη φορά στην Νέα Φιλαδέλφεια το περασμένο Σάββατο (2/4), όταν δύο άτομα, 25 και 26 ετών, επιτέθηκαν σε τρία άτομα, ένα εκ των οποίων ανήλικο, με πληροφορίες να λένε πως η αφορμή της επίθεσης είναι ασήμαντος.
Σύμφωνα με καταγγελίες, ο 25χρονος φερόμενος δράστης επιτέθηκε με γροθιές σε βάρος δύο κοριτσιών, 20 και 23 ετών, αλλά και ενός 17χρονου αγοριού. Μάλιστα, ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στην άνω γνάθο και μώλωπες.
Οι δύο νεαροί που εμπλέκονται στην επίθεση συνελήφθησαν από τις Αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και υπόθαλψη.
