Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ Σίνδου: Με εγκαύματα στο νοσοκομείο εργαζόμενος

Με εγκαύματα στο πρόσωπο νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» 50χρονος, μετά από εργατικό ατύχημα, περί τις 13:00 το μεσημέρι σε εταιρεία, στη ΒΙΠΕ Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο μετέβησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά 4 διασώστες και έναν γιατρό του ΕΚΑΒ, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο εγκαυματίας έλαβε περίθαλψη επιτόπου σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα προνοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας και σταθεροποιήθηκε. Στη συνέχεια διακομίσθηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω φροντίδα.
