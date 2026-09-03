Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: 24χρονος χτύπησε και δάγκωσε τη μητέρα του

​Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτιλύχθηκε στα Χανιά, μεταξύ ενός 24χρονου και της μητέρας του, το οποίο «ξεσκέπασε» εν τέλει και υπόθεση με ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα flashnews.gr, μια 48χρονη επικοινώνησε με τις αρχές, καταγγέλλοντας τον 24χρονο γιο της ότι την έβρισε, την απείλησε και τη δάγκωσε.

Υπάλληλοι της αστυνομίας μετέβησαν στο σπίτι όπου διέμεναν οι δύο τους και πραγματοποίησαν έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας βρήκαν και κατέσχεσαν 130 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης καθώς και 0,60 γραμμάρια κοκαΐνης. Ο νεαρός συνελήφθη από τις αρχές.