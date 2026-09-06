Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στα Γλυκά Νερά - Στο ΚΑΤ ο 16χρονος αναβάτης

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 5/9 στα Γλυκά Νερά, με έναν 16χρονο να τραυματίζεται βαριά, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 στην οδό Βυτίνας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ανήλικος κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι, όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, παρασύρθηκε από το διερχόμενο αυτοκίνητο.
Από την πρόσκρουση ο 16χρονος έπεσε στο οδόστρωμα και υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Την προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία.
Την ίδια ώρα, ο 19χρονος οδηγός του Ι.Χ. υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κατά τον χρόνο του ατυχήματος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
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