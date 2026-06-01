Σοβαρό τροχαίο με τραυματία στη Θεσσαλονίκη: ΙΧ «καρφώθηκε» σε σταθμευμένα και τούμπαρε

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, στη Θεσσαλονίκη, όπου ΙΧ «καρφώθηκε» πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο σημειώθηκε περί τις 06:00, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο, ενώ κινούνταν επί της οδού Μοναστηρίου.

Αποτέλεσμα ήταν να προσκρούσει σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Μάλιστα η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που στη συνέχεια το αυτοκίνητο, που ήταν εν κινήσει, ανετράπη στη μέση του δρόμου.

Συνέπεια του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί ο οδηγός του ΙΧ, που σταμάτησε την πορεία του πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Ο τραυματίας διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν έχει γίνει γνωστή η κατάστασή του.

