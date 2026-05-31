Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί πατέρας και γιος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς πατέρας και γιος σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στην περιοχή Τόφαλος, στο ρεύμα προς το Ρίο.

Σύμφωνα με το thebest.gr, πρόκειται για έναν 46χρονο και τον 20χρονο γιο του που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, η οποία προσέκρουσε σε κώνο και τσιμεντένια ζέρσεϊ.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα τα οποία διακόμισαν τους δύο άντρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ διεκόπη προσωρινά και η κυκλοφορία.

Επί τόπου μετέβησαν επίσης αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική που έλαβε κλήση για το συμβάν.