Σοβαρό τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας. Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή περίπου στις 06:30 το πρωί στο ύψος της Πρεσβείας των ΗΠΑ, στην Πλατεία Μαβίλη.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και σύμφωνα με πληροφορίες τις ΕΡΤ υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ενός από τους εμπλεκόμενους οδηγούς.

Λόγω του τροχαίου στο σημείο η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.