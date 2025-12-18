Σοβαρό τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας. Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή περίπου στις 06:30 το πρωί στο ύψος της Πρεσβείας των ΗΠΑ, στην Πλατεία Μαβίλη.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και σύμφωνα με πληροφορίες τις ΕΡΤ υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ενός από τους εμπλεκόμενους οδηγούς.
Λόγω του τροχαίου στο σημείο η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.
