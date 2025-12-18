Μενού

Σοβαρό τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βασιλίσσης Σοφίας όταν φορτηγάκι να συγκρούστηκε με μηχανή στο ύψος της πλατείας Μαβίλη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ σε περιστατικό | Eurokinissi
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας. Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή περίπου στις 06:30 το πρωί στο ύψος της Πρεσβείας των ΗΠΑ, στην Πλατεία Μαβίλη.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και σύμφωνα με πληροφορίες τις ΕΡΤ υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ενός από τους εμπλεκόμενους οδηγούς.

Λόγω του τροχαίου στο σημείο η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.

 

ΕΛΛΑΔΑ