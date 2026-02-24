Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Συγγρού: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα - Νοσηλεύεται 40χρονος οδηγός

Σοκαριστικό τροχαίο έλαβε χώρα σήμερα το βράδυ (24/2) στη Λεωφόρο Συγγρού όταν μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
Όλα ξεκίνησαν, όταν τα δύο οχήματα κινούνταν επί της Συγγρού. Ο μοτοσικλετιστής φαίνεται να ήθελε να συνεχίσει ευθεία ενώ το αυτοκίνητο ήθελε να στρίψει δεξιά με κατεύθυνση προς την οδό Λάμπρου Κατσώνη.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Mega, εκείνη τη στιγμή έγινε η σφοδρή σύγκρουση, με τον οδηγό να πέφτει σε μια κολώνα
Ο μοτοσικλετιστής, περίπου 40 ετών, εκσφενδονίστηκε, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες χτύπησε στον θώρακα.
Στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού. Περαστικοί σταμάτησαν και προσπαθούσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στον τραυματία ενώ ακόμα και μια νοσηλεύτρια προσπαθούσε για ώρα να τον βοηθήσει.
Μάλιστα, οι περαστικοί σταμάτησαν ακόμη και ιδιωτικό διερχόμενο ασθενοφόρο με τους διασώστες να προσπαθούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ και να διακομιστεί στο νοσοκομείο.
Ωστόσο, ενώ ο 40χρονος είχε σφυγμό, φέρεται να τον έχασε στην πορεία.
Προσοχή, σκληρές εικόνες:
