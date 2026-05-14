Μενού

Σοβαρό τροχαίο στη Μαραθώνος: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε πάνω σε κατάστημα

Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στη Λεωφόρο Μαραθώνος, οδήγησε στο να εκτραπεί το ένα από τα δύο και να καταλήξει πάνω σε κατάστημα.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία Παλαιό Φάληρο
Αστυνομικός στην υπόθεση του Παλαιού Φαλήρου | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σοκ προκάλεσε τροχαίο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος του Πικερμίου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το ένα να καταλήξει στον εξωτερικό χώρο καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με το iRafina.gr, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00, όταν η οδηγός του ενός οχήματος επιχείρησε να στρίψει αριστερά προς Ραφήνα, ενώ το δεύτερο ΙΧ κινούνταν στη Λεωφόρο Μαραθώνος με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής, ένα από τα δύο οχήματα φαίνεται να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και έτσι σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση.

Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο που κινούνταν επί της λεωφόρου τέθηκε εκτός ελέγχου, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό διάζωμα σε σημείο χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, πριν φτάσει στον προαύλιο χώρο καταστήματος προς την πλευρά της Ραφήνας.

Όσο βρισκόταν εκτός ελέγχου, το όχημα ξήλωσε πινακίδα επιχείρησης, χτύπησε προστατευτικά κάγκελα, παρέσυρε σταθμευμένο μηχανάκι διανομής και προσέκρουσε σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση ήταν σφοδρή, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Από τύχη, εκείνη την ώρα δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, ενώ δεν υπήρχαν πελάτες στα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι κατέγραψαν το περιστατικό και διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ