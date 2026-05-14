Σοβαρό τροχαίο στη Μαραθώνος: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε πάνω σε κατάστημα

Σοκ προκάλεσε τροχαίο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος του Πικερμίου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το ένα να καταλήξει στον εξωτερικό χώρο καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με το iRafina.gr, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00, όταν η οδηγός του ενός οχήματος επιχείρησε να στρίψει αριστερά προς Ραφήνα, ενώ το δεύτερο ΙΧ κινούνταν στη Λεωφόρο Μαραθώνος με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής, ένα από τα δύο οχήματα φαίνεται να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και έτσι σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση.

Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο που κινούνταν επί της λεωφόρου τέθηκε εκτός ελέγχου, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό διάζωμα σε σημείο χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, πριν φτάσει στον προαύλιο χώρο καταστήματος προς την πλευρά της Ραφήνας.

Όσο βρισκόταν εκτός ελέγχου, το όχημα ξήλωσε πινακίδα επιχείρησης, χτύπησε προστατευτικά κάγκελα, παρέσυρε σταθμευμένο μηχανάκι διανομής και προσέκρουσε σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση ήταν σφοδρή, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Από τύχη, εκείνη την ώρα δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, ενώ δεν υπήρχαν πελάτες στα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι κατέγραψαν το περιστατικό και διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.