Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα παρασύρθηκε από ΙΧ - Τραυματίστηκε βαριά

Τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό σημειώθηκε λίγο μετά τις επτά το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα 45χρονη γυναίκα παρασύρθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στο ρεύμα εισόδου από ΙΧ αυτοκίνητο.

Η πεζή γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου βαριά τραυματισμένη.

Για τον οδηγό του ΙΧ οχήματος ακολούθησε διαδικασία κατάθεσης στις αρχές για το συμβάν.

