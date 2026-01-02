Σοβαρό τροχαίο στη Θηβών: Δύο τραυματίες - Σε κρίσιμη κατάσταση ένας εμπλεκόμενος

Από μία κλωστή κρέμεται η ζωή οδηγού που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών, μετά από σφοδρή σύγκρουσή του οχήματός του με διερχόμενο, σε συμβολή με κάθετη οδό.

Όπως μεταφέρει το ΣΚΑΙ, το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Ραδιοφωνίας στο Ίλιον. Οι δύο τραυματίες οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», με το ένα άτομο να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ακόμα ένα δυστυχές περιστατικό σημειώθηκε λίγο αργότερα σήμερα το πρωί (2/1) στη λεωφόρο Λαυρίου, αυτή τη φορά με την ανατροπή οχήματος και τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του.