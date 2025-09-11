Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών - Πατρών με έναν νεκρό: Απανθρακώθηκε ο οδηγός

Ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στην Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών, στο ρεύμα προς Πάτρα, το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, δύο αυτοκίνητα, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να πιάσει φωτιά και τον οδηγό να εντοπίζεται απανθρακωμένος. Δύο ακόμα άτομα από το δεύτερο ΙΧ τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στο 187ο χιλιόμετρο της Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι του δήμου Αιγειάλειας, στην Αχαΐα, ενώ στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.