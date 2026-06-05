Σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο: Μετωπική σύγκρουση μοτοσυκλέτας με αυτοκίνητο - Στη ΜΕΘ 19χρονος δικυκλιστής

Σοκ έχει προκαλέσει τροχαίο που έλαβε χώρα σήμερα, το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Χαβάνια του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά 19χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, όταν συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα που οδηγούσε Γερμανίδα τουρίστρια.

Σύμφωνα με την Τροχαία, ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε σοβαρά, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει η Τροχαία Αγίου Νικολάου, ο 19χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος, ωστόσο η σύγκρουση με το Ι.Χ. ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Αγίου Νικολάου.