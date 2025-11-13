Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία στο Δαμάσι της Λάρισας έπειτα από ένα τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη ιδιοκτήτρια φούρνου της περιοχής βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρήκε τραγικό θάνατο όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η τραγωδία.

