Σοκ στα Χανιά: Νεκρό 2,5 μηνών βρέφος - Συνελήφθησαν οι γονείς

Σοκάρει η νέα υπόθεση με νεκρό βρέφος, αυτή τη φορά στα Χανιά, σε ξενοδοχείο όπου διέμενε με τους γονείς του.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις Καλύβες Αποκορώνου όπου η οικογένεια Φινλανδών, ο 28χρονος πατέρας, η 26 χρονη μητέρα και το βρέφος έκαναν τις διακοπές τους.

Οι γονείς του βρέφους ξύπνησαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου το πρωί και βρήκαν το βρέφος τους χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, οι γονείς κάλεσαν αρχικά το Κέντρο Υγείας Βάμου, όμως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το 2,5 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την Τρίτη θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους, ενώ οι γονείς συνελήφθησαν.