Σοκ στα Καλάβρυτα: Ξαφνικός θάνατος 55χρονου που πήγε στο νοσοκομείο τη γυναίκα του

Ένα απίστευτο και τραγικό παιχνίδι επεφύλασσε η μοίρα σε ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών που είχε επιλέξει τα Καλάβρυτα για τις διακοπές του. Το απόγευμα της Τετάρτης, 3 Ιουνίου, οι διάδρομοι του τοπικού νοσοκομείου έγιναν το σκηνικό μιας απρόσμενης τραγωδίας, όταν ένας 55χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή δίπλα στο κρεβάτι της συζύγου του, την οποία είχε μόλις μεταφέρει εκεί για ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του KalavrytaNews, ο εφιάλτης ξεκίνησε όταν η γυναίκα αισθάνθηκε αιφνίδια αδιαθεσία. Χωρίς να χάσει πολύτιμο χρόνο, ο 55χρονος σύζυγός της τη μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ανταποκρίθηκε άμεσα, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και σταθεροποιώντας την κατάστασή της.

Ωστόσο, η ανακούφιση μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε απόλυτο σοκ. Ενώ η γυναίκα ανακτούσε τις δυνάμεις της στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο 55χρονος, που στεκόταν στο πλευρό της, κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στα έντρομα μάτια της.

Παρά την ακαριαία κινητοποίηση των γιατρών, οι οποίοι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης εντός του νοσοκομείου, στάθηκε αδύνατο να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο άτυχος Βρετανός κατέληξε, βυθίζοντας τη σύζυγό του στο πένθος.