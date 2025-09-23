Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Απήγαγαν, ξυλοκόπησαν και λήστεψαν μέσα σε βαν 15χρονο πριν το σχολείο

Ένα αδιανόητο περιστατικό, ωμής βίας, συνέβη το πρωί της Δευτέρας (22/9) στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που ένας 15χρονος μαθητής πήγαινε στο σχολείο του. Δύο κουκουλοφόροι τον απήγαγαν, τον έβαλαν με τη βία σε βαν, τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν. Στη συνέχεια, τον απείλησαν ότι αν δεν τους παραδώσει 10.000 ευρώ μέσα σε δύο εβδομάδες, θα τον σκοτώσουν.

Σύμφωνα με το Open, όλα ξεκίνησαν όταν ένα λευκό βαν πλησίασε τον ανήλικο καθώς πήγαινε στο σχολείο του. Ένας άνδρας με κουκούλα τύπου «full face» τον χτύπησε και τον ανάγκασε να καθίσει στις πίσω θέσεις, ενώ ο οδηγός, επίσης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, έβαλε μπρος και κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα Ασπροβάλτας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, ο συνοδηγός απειλούσε τον μαθητή, του άρπαξε τα 50 ευρώ που είχε μαζί του και επανέλαβε πως αν δεν συγκεντρώσει 10.000 ευρώ σε δύο εβδομάδες ή αν μιλήσει στην αστυνομία, θα τον σκοτώσει.

Διαβάστε ακόμα: Απίστευτες δηλώσεις του πατέρα του αδελφοκτόνου στη Θεσσαλονίκη: «Τον τυράννησε πολύ και αγανάκτησε»

Πριν τον αφήσουν ελεύθερο, οι δράστες πέταξαν τη ζακέτα του και το κινητό του, το οποίο βρέθηκε στο σημείο με σπασμένη οθόνη. Ο 15χρονος, σοκαρισμένος, κατευθύνθηκε μαζί με τους γονείς του στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης, όπου κατήγγειλε το περιστατικό. Εκεί αναγνώρισε τον συνοδηγό.

Ο μαθητής κατέθεσε πως πρόκειται για έναν 18χρονο, ο οποίος μόλις δύο ημέρες πριν είχε ήδη απαιτήσει από τον ανήλικο 500 ευρώ με απειλές. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 18χρονο, ενώ οι έρευνες για τον συνεργό του συνεχίζονται.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τα τραύματα που φέρει το παιδί.